Die DZ Bank hat Wacker Chemie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 94 Euro belassen. Mit seinem neuen Werk in den USA sei der auf die Solarindustrie spezialisierte Chemiekonzern gut aufgestellt, um in dem wettbewerbsintensiven Polysilizium-Markt erfolgreich zu sein, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Die bestehende Anlagenstruktur von Wacker sei auf Wachstum ausgelegt. Die aktuelle Unterbewertung der Aktie bietet ein attraktives Aufwärtspotenzial. Zudem erhöhten die erwarteten Free-Cashflow-Steigerungen das Dividendenausschüttungspotenzial./ck/gl

