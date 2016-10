Gold ist billiger geworden. Anleger kaufen weniger Barren und Münzen. Auch die Deutschen sind zurückhaltender. Doch der Preis könnte bald wieder steigen - erste Anzeichen dafür gibt es bereits.

Die Optimisten sind erst einmal enttäuscht. Seit Juli ist der Goldpreis zeitweise um bis zu 120 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gefallen. Das ist ein Abschlag von acht Prozent. Momentan kostet das Edelmetall rund 1 270 Dollar je Feinunze.

Einen Grund für den Absacker lieferte am Donnerstag die Metallanalysefirma GFMS. Laut deren Daten ist die weltweite Nachfrage nach Gold im dritten Quartal um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gefallen. Die Privatanleger fragten nur noch netto 211 Tonnen an Barren und Münzen nach. "Das ist der niedrigste Wert seit dem ersten Quartal 2009", errechnet GFMS-Experte Ross Strachan in London. Der deutsche Anteil daran liege bei lediglich 11,5 Tonnen. Es sei das geringste Interesse seit dem zweiten Quartal ...

