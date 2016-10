Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Belgische Einigung bringt Bewegung in Ceta-Prozess

Nach tagelangen Verhandlungen über das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta haben die Belgier sich zusammengerauft: Sie einigten sich am Donnerstag auf eine gemeinsame Position zu Ceta, wie Belgiens Regierungschef Charles Michel verkündete. Sein Land könne das Abkommen damit bald unterzeichnen, sagte er. Eigentlich war die feierliche Unterschrift unter das Abkommen für Donnerstag geplant - doch wegen des Streits der Belgier platzte der Termin.

Deutschland klettert auf Platz drei im EU-Verkehrsranking

Die Verkehrsbedingungen in Deutschland sind so gut wie in fast keinem anderen EU-Mitgliedstaat. Nur die Niederlande und Schweden erzielten bessere Ergebnisse im neusten EU-Verkehrsanzeiger, den die zuständige EU-Kommissarin Violeta Bulc am Donnerstag in Brüssel vorstellte. Besonders gute Noten erhielt Deutschland wie schon im Vorjahr für seine Verkehrsinfrastruktur insgesamt. Auch die Qualität der deutschen Straßen liege trotz leicht gesunkener Werte deutlich über dem EU-Durchschnitt.

Arbeitgeber warnen vor Überforderung der jungen Generation bei der Rente

Die Arbeitgeber warnen in der aktuellen Rentendebatte vor einer Überforderung der jungen Generation. "Die Belastung für die Rentenversicherung wird nach heutigem Stand gewaltig wachsen", erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Donnerstag in Berlin. In 15 Jahren müssten jährlich 200 Milliarden Euro mehr für die Rente ausgeben werden als heute, was einem Kostenanstieg um zwei Drittel entspreche.

US-Auftragseingang langlebiger Güter sinkt leicht

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat im September leicht abgenommen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,6 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 0,3 (vorläufig: plus 0,1) Prozent nach oben revidiert.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken

In den USA sind in der Woche zum 22. Oktober weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 258.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 255.000 vorhergesagt.

Stoltenberg: Stärkere EU-Verteidigung macht auch die Nato stärker

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht die Pläne zum Ausbau der EU-Verteidigung nicht gegen das transatlantische Militärbündnis gerichtet. "Ein stärkeres Europa macht auch die Nato stärker", sagte Stoltenberg zum Abschluss des Nato-Verteidigungsministertreffens am Donnerstag in Brüssel. Erhöhte Einsatzbereitschaft und Verteidigungsausgaben der Europäer kämen auch der Nato zugute.

Erdogan will türkische Armee bis zur IS-Hochburg Rakka schicken

Die türkische Armee soll nach Angaben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bis zu deren Hochburg Rakka vorstoßen. "Jetzt rücken wir auf Al-Bab vor", sagte Erdogan am Donnerstag im türkischen Fernsehen. Die vom IS besetzte Stadt Al-Bab liegt nahe der türkischen Grenze. "Danach werden wir Richtung Manbidsch vorstoßen und Richtung Rakka", sagte Erdogan.

EU belegt weitere Syrer mit Sanktionen

Als Reaktion auf die Bombardierung Aleppos hat die EU weitere Vertraute und Anhänger von Syriens Präsident Baschar al-Assad mit Sanktionen belegt. Wie der EU-Rat am Donnerstag in Brüssel mitteilte, wurden gegen zehn Syrer Einreise- und Vermögenssperren verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, "für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung verantwortlich zu sein" und "von der Unterstützung des Regimes" direkt oder indirekt zu profitieren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2016 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.