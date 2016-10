NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag abwärts bewegt und damit an die Vortagesverluste angeknüpft. Im Sog fallender Kurse an den Rentenmärkten in Asien und in Europa seien auch amerikanische Anleihen unter Druck geraten, hieß es aus dem Handel. Enttäuschende Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter in den USA hätten die Kurse der Festverzinslichen nur zum Auftakt etwas gestützt.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,88 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,34 Prozent. Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren verloren 13/32 Punkte auf 96 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 5/32 Punkte auf 92 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,60 Prozent./edh/jkr/he

