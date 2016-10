Das Unternehmen TSYS (NYSE: TSS) hat heute bekannt gegeben, dass die Rabobank ihr Zahlungsabkommen mit TSYS erneuert hat und das Portfolio von Verbraucherkarten der Bank weiterhin abwickelt. TSYS wird außerdem über TSYS Managed Services EMEA zusätzliche Services wie Betrugs- und Risikomanagement sowie Kundendienst anbieten.

Die Rabobank-Gruppe ist eines der führenden gesunden und nachhaltigen Finanzinstitute der Welt. Die Rabobank-Gruppe hat ihren Ursprung in den Niederlanden und ist zu einem internationalen Anbieter von Finanzdienstleistungen geworden. Sie ist jetzt aktiv in den Bereichen Bankgeschäfte, Anlagenwirtschaft, Leasing, Versicherungen und Immobilien. Sie beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt unterhalten wir sehr gute Beziehungen mit Rabobank, einem der wichtigsten führenden Unternehmen auf dem niederländischen Zahlungsmarkt", sagte Rob Hudson, Group Executive von TSYS International. "Wir freuen uns, dass wir der Bank weiterhin innovative Produkte und Services liefern können, damit sie auf einmalige Art für ihre Kunden da sein kann."

"TSYS ist für uns ein bewährter Partner", sagte Erik Kwakkel, Senior Vice President von Rabobank. "TSYS unterstützt seit 2005 unsere Geschäftstätigkeiten, und die beispiellose Stärke, Stabilität und Belastbarkeit der Verbraucherplattform von TSYS waren zentrale Elemente bei den Ergebnissen, die wir für unser Wachstum und die Erfahrungen unser Kunden beobachten konnten. Wir zählen darauf, dass das Unternehmen uns dabei unterstützt, dem sich weiterentwickelnden Bedarf unserer Kunden noch besser zu gerecht zu werden."

Weitere Einzelheiten der langfristigen Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

Über TSYS

Das Unternehmen TSYS (NYSE: TSS) eröffnet neue Zahlungsmöglichkeiten für Zahlungsanbieter, Unternehmen und Verbraucher. Unser Hauptsitz befindet sich in Columbus im US-Bundesstaat Georgia, und wir sind in mehr als 80 Ländern mit Niederlassungen in Süd-, Mittel- und Nordamerika, in EMEA sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Wir bieten reibungslose, sichere und innovative Lösungen für die gesamte Bandbreite des Zahlungsverkehrs von den Verarbeitungsschritten bei Emittenten über die Abrechnung mit Händlern bis zur Verwaltung von Prepaid-Programmen auf der Grundlage von Partnerschaften und Fachkompetenz. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unsere Branche ist täglich im Wandel begriffen und wir sind auf dem Weg zu den Zahlungsmethoden von morgen führend. Wir geben regelmäßig alle wichtigen Informationen auf unserer Website bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161027006736/de/

Contacts:

TSYS

Media Relations:

Cyle Mims, +1-706-644-3110

cylemims@tsys.com

oder

Investor Relations:

Shawn Roberts, +1-706-644-6081

shawnroberts@tsys.com