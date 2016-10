BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Gewinnzahlen bei der Deutschen Bank:

"Wir Deutsche lassen uns unsere schlechte Laune nicht kaputt machen. Lustvoll wird das Versagen von VW zur Totalkatastrophe theatralisiert. Ähnliches gilt für die Deutsche Bank. Deshalb will niemand über die überraschend guten Quartalszahlen der Bank jubeln oder sich nur gar freuen. Gerechnet hatten alle Analysten mit dreistelligen Millionenverlusten, nun sind es dreistellige Millionengewinne. Die Wahrnehmung bleibt jedoch: Die können es nicht, das lenkt nur ab, bestenfalls eine Atempause. Der unterschwellig schadenfrohe bis triumphale Ton aber ist nur schwer nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite sind deutsche Unternehmen wohl deshalb so leistungsfähig, weil sie wissen: Zu Hause gibt es keinen Bonus, kein Verständnis für Fehler, keinen Hang zur Milde. Heimspiel ist für die deutschen Global Player oft wie ein Auftritt in Feindesland."/ra/DP/she

AXC0006 2016-10-28/05:35