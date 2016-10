Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des Eigenkapitals der Von Roll Holding AG

28.10.2016 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des Eigenkapitals der Von Roll Holding AG

Au / Wädenswil, 28. Oktober 2016 - Im Zusammenhang mit der am 18. Juni 2014 von der Von Roll Holding AG ausgegebenen Wandelanleihe hat die Privatbank IHAG Zürich AG als Lead Manager und Wandelagent der Von Roll Holding AG am 27. Oktober 2016 mitgeteilt, dass am 27. Oktober 2016 40'000 Wandelerklärungen bei ihr eingegangen sind.

Am 18. Juni 2014 hat die Von Roll Holding AG eine unbesicherte Wandelanleihe (A1ZKEQ) im Betrag von CHF 61 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 ausgegeben. Gemäss den Bestimmungen des Emissionsprospekts können die Anleihensgläubiger ihre Wandelrechte jederzeit ab dem ersten Jahrestag des Vollzugdatums bis 7 Börsentage vor dem Fälligkeitsdatum bzw. im Falle einer frühzeitigen Rückzahlung bis 10 Börsentage vor dem frühzeitigen Rückzahlungsdatum ausüben. Die Privatbank IHAG Zürich AG als Lead Manager der Wandelanleihe und Wandelagent hat der Von Roll Holding AG am 27. Oktober 2016 mitgeteilt, dass am 27. Oktober 2016 insgesamt 40'000 Wandelerklärungen eingegangen sind. Dies entspricht einem Betrag von CHF 40 Millionen der ausgegebenen CHF 61 Millionen. Die ausgeübten Wandelerklärungen führen, basierend auf dem im Halbjahresabschluss publizierten Werten, zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um CHF 36.0 Millionen von CHF 72.8 Millionen auf CHF 108.8 Millionen

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte für die Energieerzeugung, -übertragung und -speicherung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit mit 1'856 Mitarbeitern an rund 28 Standorten in 15 Ländern vertreten.

Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications

T: +41 44 204 35 29, F: +41 44 204 30 07, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/.

