CompuGroup Medical SE: CompuGroup Medical SE bestätigt Gespräche mit Agfa-Gevaert NV

CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Übernahmeangebot

28.10.2016 08:00

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nachdem es entsprechende Gerüchte gab, bestätigt die CompuGroup Medical SE Gespräche mit der Agfa-Gevaert NV. Die CompuGroup Medical SE hat dem Board of Directors (raad van bestuur) der Agfa-Gevaert NV eine indikative, unverbindliche Interessensbekundung hinsichtlich des Erwerbs aller Aktien an der Agfa-Gevaert NV im Wege eines freiwilligen öffentlichen bedingten Übernahmeangebots durch die CompuGroup Medical SE an alle Agfa-Gevaert NV-Aktionäre mitgeteilt.

Die Diskussionen befinden sich in einem frühen Stadium, eine Antwort der Agfa-Gevaert NV zu der indikativen Interessensbekundung der CompuGroup Medical SE steht noch aus und die CompuGroup Medical SE konnte die der Interessensbekun-dung zugrunde liegenden Annahmen und Bedingungen bisher weder mit der Agfa-Gevaert NV diskutieren noch überprüfen. Es besteht daher keine Sicherheit, ob und unter welchen Bedingungen es zu einem öffentlichen Übernahmeangebot der CompuGroup Medical SE an die Aktionäre der Agfa-Gevaert NV kommen wird.

Weitere Veröffentlichungen werden zu gegebener Zeit erfolgen, wenn und soweit die Umstände dies erfordern.

Kontakt: Investor Relations T +49 261 8000 6200 Email: investor@cgm.com

28.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE0005437305

AXC0049 2016-10-28/08:01