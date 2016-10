Braas Monier Building Group S.A.: Änderung der Dividendenpolitik und Dividende für 2016

Änderung der Dividendenpolitik und Dividende für 2016

Luxemburg, 28. Oktober 2016. Der Verwaltungsrat von Braas Monier hat sich bereits in der Vergangenheit dem Ziel verpflichtet, hohe, nachhaltige freie Cashflows zu generieren und sinnvoll zu allokieren. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat die Dividendenpolitik von Braas Monier überprüft mit dem Ziel, bei Dividendenausschüttung die finanziellen Rahmenbedingungen, die operativen Ergebnisse, Kapitalerfordernisse und Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens angemessen zu berücksichtigen.

Dementsprechend hat der Verwaltungsrat von Braas Monier heute beschlossen, die progressive Dividendenpolitik von Braas Monier anzupassen und sie direkter am bereinigten freien Cashflow des Unternehmens auszurichten. Der Verwaltungsrat von Braas Monier erachtet diese Ausrichtung am bereinigten freien Cashflow als besser geeignet für eine ausgewogene Kapitalallokation. Dazu hat der Verwaltungsrat von Braas Monier eine neue Dividendenpolitik verabschiedet, die eine jährliche Dividendenausschüttungsquote im Bereich von 30% - 50% des bereinigten freien Cashflows von Braas Monier festlegt. Der bereinigte freie Cashflow wird dabei definiert als Mittelzufluss aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit, exklusive Wachstumsinvestitionen (etwa durch M&A) und signifikanter Einmaleffekte in der jeweiligen Periode. Braas Monier bekennt sich dabei weiterhin zu einer Quote von Nettoverschuldung zu Operating EBITDA von maximal 2,0x.

Auf Grundlage der aktuellen Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens und seiner Zukunftsaussichten, wird der Verwaltungsrat von Braas Monier seinen Aktionären bei der Hauptversammlung am 10. Mai 2017 eine Dividende von 0,70 EUR je Stammaktie für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr vorschlagen.

Über Braas Monier Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das Geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Der Konzern deckt den gesamten Produktionsprozess ab und verfügt über ein umfangreiches Spektrum an Dachziegeln und Dachsteinen für Schrägdächer. Als einer der wenigen Anbieter umfasst das Portfolio außerdem weitere Dachsystemteile für verschiedene funktionale Aspekte von Schrägdächern. Schornsteine aus Keramik und Stahl sowie Energiesystemlösungen runden das Angebot ab. Zum 30. September 2016 war Braas Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 120 Produktionsanlagen und beschäftigte 7.911 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.

