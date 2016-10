Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 60 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Dank des anhaltend starken Umsatzwachstums vor allem in Asien habe der Chemiekonzern im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Redenius erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2016 und 2017. Allerdings gebe es weiterhin Risiken mit Blick auf die Profitabilität./la/ajx

