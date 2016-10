Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Aena nach Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe ein solides Gewinnwachstum (Ebitda) verzeichnet, das besser gewesen sei als am Markt erwartet, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Im kommenden Jahr aber sollte sich die Dynamik abschwächen. So sollte der Flugverkehr abnehmen, zudem steige der Kostendruck./la/ajx

ISIN: ES0105046009