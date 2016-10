Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Homburg (pta022/28.10.2016/12:05) - _Bei einer Anwesenheit von 51 % stimmen

über 89 % den neuen Bedingungen zu

_Neue Laufzeit bis November 2021 mit einem Zinssatz von 0,5 % p.a.

_Bei vorzeitiger Tilgung wird eine 8 % Tilgungsprämie fällig



Bad Homburg, 28. Oktober 2016. Activa Resources AG hat mittels einer

Gläubigerabstimmung die Bedingungen ihrer 2013/2017 Unternehmensanleihe (ISIN

DE000A1YCS50) geändert.



Abgestimmt wurde über eine Laufzeitverlängerung bis November 2021, eine

Verringerung des Zinssatzes auf 0,5 % sowie die Erhöhung der Tilgungsprämie im

Falle einer vorzeitigen Tilgung durch die Gesellschaft von 103 % auf 108 %.



Bei Anmeldungen die 51 % des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe in Höhe von

EUR 4.963.000 ausmachen, stimmte eine breite Mehrheit von jeweils über 89 % für

die drei Änderungsvorschläge der Anleihebedingungen und damit für den vom

Vorstand eingeschlagenen Weg der Activa Resources AG.



Mit der Umsetzung bzw. Zustimmung zu dieser Maßnahme ist die Activa

Resources AG für die kommenden fünf Jahre mit Blick auf die Kostenstruktur und

den vom Vorstand und Aufsichtsrat erarbeiteten Planungen schlank aufgestellt.

Somit wurde die Möglichkeit einer Insolvenz abgewendet. Entsprechend kann die

Gesellschaft wieder operativen Aktivitäten nachgehen.



Der Vorstand



Über Activa Resources AG

Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und

Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry Standard der

deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert sich

vorwiegend auf die Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung von Erdöl-

und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht die

Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der

Geschäftstätigkeit wobei das Unternehmen auf modernste Explorations- und

Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische Mannschaft

des 2004 gegründeten Unternehmens besteht aus Experten mit langjähriger

operativer Erfahrung bei internationalen Öl- und Gasgesellschaften. Weitere

Informationen befinden sich unter www.activaresources.com.



Zu den Prognosen von Activa Resources AG

Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a. über

geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit verbundenen Kosten

und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion, Cashflows und anderen Faktoren.

Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant, geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten

als Prognosen. Auch wenn Activa Resources AG der Meinung ist, dass die hier

genannten Prognosen plausibel sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, so

dass das Eintreffen der prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden

kann. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse

gegenüber den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und

mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle

Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten Produktpreise

einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder die finanziellen

Rahmenbedingungen sich für Activa ändern, aufgrund von Schwierigkeiten bei der

Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der geplanten Projekte.



Unternehmenskontakt

Activa Resources AG

Hessenring 107

61348 Bad Homburg

www.activaresources.com

Telefon: +49 (0)6172-483 2352

FAX: +49 (0)6172-483 2353

lah@activaresources.com



Investor Relations Kontakt

GFEI Aktiengesellschaft

Mailänderstr. 2

30539 Hannover

Germany

www.gfei.ag

Telefon: +49 (0)511-4740 2310

FAX: +49 (0)511-4740 2319

activa-resources@gfei.de



Aussender: Activa Resources AG

Adresse: Hessenring 107, 61348 Bad Homburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Lars Kuhnke

Tel.: +49 69 7430 3700

E-Mail: activa-resources@gfei.de

Website: www.activaresources.com



ISIN(s): DE0007471377 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



