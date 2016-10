Warimpex gelingt nach Darstellung von SRC Research ein gewinnträchtiger Verkauf eines Assets. Die Analysten heben Kursziel und Ergebnisschätzung an und sehen trotz einer guten Performance seit ihrem letzten Update weiter hohes Kurspotenzial.

Am Dienstag, den 25. Oktober, hat Warimpex gemäß SRC Research den Verkauf des 4-Sterne-Hotels angelo in Prag bekannt gegeben. Der Verkaufspreis sei nicht genannt worden, aber die Analysten gehen von einem erheblichen Buchgewinn in einer Bandbreite von 9,0 bis 10,5 Mio. Euro aus.

Was den Cash Flow betreffe, so sehe das Bild noch günstiger aus. Ziehe man die dagegen stehenden Darlehen ab, so sollte der Netto-Cash Inflow nach Schätzung des Researchhauses in einem Bereich von etwa 12,0 bis 13,5 Mio. Euro liegen.

Die Analysten erhöhen nach dem lukrativen Verkauf des Prager Hotels das Kursziel von 1,50 Euro auf 1,60 Euro. Die Gewinnschätzung für das Gesamtjahr 2016 für den Nettogewinn nach Minderheiten hat SRC Research ebenfalls deutlich von 12,0 Mio. Euro auf 19,4 Mio. Euro erhöht.

Was das operative Geschäft betreffe, geht das Researchhaus von einer weiterhin guten bis sehr guten Auslastung in den meisten Hotels im dritten Quartal aus, was sich positiv auf die Neunmonatszahlen auswirken sollte, über die die Gesellschaft am 30. November berichten werde.

Die Analysten bestätigen das Kaufurteil mit dem Rating Buy, auch wenn die Aktie seit dem letzten Update am 30. August bereits um mehr als 25% habe zulegen können. Das aktuelle Kursniveau von rund 70 Cents sei immer noch extrem niedrig. Zu bedenken sei, dass der Triple NAV je Aktie zum Halbjahr bei knapp 1,90 Euro gestanden hätte.

