elexxion AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.10.2016 17:02

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Singen, 28. Oktober 2016 - Wie dem Vorstand der elexxion AG heute mitgeteilt wurde, hat die chinesische Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd mit dem derzeitigen Großaktionär einen Vertrag zum Erwerb der Mehrheit der Aktien an der elexxion AG geschlossen. Danach soll Tian Ying ca. 55 % an der elexxion übernehmen. Der Altinvestor bleibt weiterhin als Aktionär wesentlich an der Gesellschaft beteiligt, der zudem auf seine Darlehensansprüche gegenüber der Gesellschaft verzichtet hat. Tian Ying hat sich im Gegenzug bereit erklärt, die Kapitalbasis der Gesellschaft zu stärken.

Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd mit Sitz in Shanghai, China, ist ein exklusiver Händler medizinischer Geräte, einschließlich hydraulisch verstellbarer Betten, Lasern, LED-Systemen und Zahnarztstühlen und -operationstischen, und verfügt über ein großes Distributionsnetzwerk in Asien. Die Gesellschaft verspricht sich von der Beteiligung Tian Yings eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung der elexxion sowie eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in China, welche noch in diesem Geschäftsjahr erwartet wird.

