Das US-Analysehaus JMP Securities hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 928 auf 985 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market Perform" belassen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Gemäß der Einstufung "Market Perform" dürfte sich die Aktie in den nächsten 12 Monaten in etwa wie der zugehörige Marktindex entwickeln./gl

AFA0165 2016-10-28/17:33

ISIN: US02079K3059