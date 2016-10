SolarWorld AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum 3. Quartal 2016

SolarWorld AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

28.10.2016 17:59

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SolarWorld AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum 3. Quartal 2016

Die SolarWorld AG steigerte im 3. Quartal 2016 ihre konzernweite Absatzmenge in einem schwierigen Marktumfeld um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 345 (Q3 2015: 328) MW. In den ersten drei Quartalen 2016 erhöhte SolarWorld ihre Absatzmenge um 31 Prozent auf 1.027 (Q1-Q3 2015: 784) MW.

Der Konzernumsatz lag mit 204 Mio. EUR im 3. Quartal 2016 nahezu auf Vorjahresquartalsniveau (Q3 2015: 212 Mio. EUR). Von Januar bis September 2016 steigerte der Konzern seinen Umsatz um 20 Prozent auf 639 (Q1-Q3 2015: 532) Mio. EUR.

Die globale Preiserosion im 3. Quartal 2016, die durch zunehmendes Dumping chinesischer Hersteller ausgelöst wurde, machte eine Abwertung der Vorräte in Höhe von 13 Mio. EUR erforderlich. Aufgrund dieser Abwertung sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 3. Quartal 2016 auf -12 (Q3 2015: 5) Mio. EUR. In den ersten drei Quartalen 2016 betrug das EBITDA 7 (Q1-Q3 2015: 15) Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich im 3. Quartal 2016 analog zum EBITDA auf -25 (Q3 2015: -6) Mio. EUR. In den ersten drei Quartalen 2016 belief sich das EBIT auf -30 (Q1-Q3 2015: -18) Mio. EUR.

Das negative Marktumfeld führte zu einem Lageraufbau, sodass die liquiden Mittel zum Stichtag 30. September 2016 auf 84 (30. Juni 2016: 148) Mio. EUR zurückgingen. Der Konzern hat Maßnahmen ergriffen, seine Produktionsmengen flexibler an die Nachfrage anzupassen, seine Kosten weiter zu senken und somit die Liquidität im 4. Quartal zu verbessern.

Kontakt: SolarWorld AG Investor Relations Tel.-Nr.: 0228/55920-470; Fax-Nr.: 0228/55920-9470,

E-Mail: placement@solarworld.com; Internet: www.solarworld.de/investor- relations

28.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SolarWorld AG Martin-Luther-King-Straße 24 53175 Bonn Deutschland Telefon: +49 (0)228 - 559 20 470 Fax: +49 (0)228 - 559 20 9470 E-Mail: placement@solarworld.com Internet: www.solarworld.de

ISIN: DE000A1YCMM2, DE000A1YDDX6, DE000A1YCN14 WKN: A1YCMM, A1YDDX, A1YCN1 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1YCMM2 DE000A1YDDX6 DE000A1YCN14

AXC0259 2016-10-28/18:00