Eineinhalb Wochen vor der Wahl wird die Demokratin von ihrer E-Mail-Affäre eingeholt. Das FBI prüft neue Fundstücke - und macht so den Wahlkampf wieder spannend.

"October surprise" nennen die Amerikaner Ereignisse, die den Wahlkampf in der Schlussphase erschüttern. Selten gab es so viel Hektik wie in diesem Jahr. Erst tauchte das Video auf, in dem der Republikaner Donald Trump mit seinen sexuellen Übergriffen protzt. Dann veröffentliche die Enthüllungsplattform Wikileaks nach und nach zehntausende Dokumente aus dem E-M ail-Fach von John Podesta, dem Wahlkampfchef der Demokratin Hillary Clinton. Und nun am Freitag, elf Tage vor der Wahl, platzt die Meldung, dass die Bundespolizei FBI weitere Emails aus Clintons Zeit als Außenministerin untersucht, in die volatile Mischung aus Anschuldigungen, Drohungen und Schimpftiraden, zu der sich das Rennen um das Weiße Haus entwickelt hat.

Auf drei Absätzen hatte FBI-Direktor James Comey den Kongress über die überraschende Wendung in Clintons Email-Affäre unterrichtet. Die bisher unentdeckten Emails seien bei einer "nicht in Verbindung" mit Clinton ...

