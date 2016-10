Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen. Der Büroausstatter habe trotz schwächelnder Umsätze in Europa so solide wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Montag. Zudem habe Takkt mehr Details dazu geliefert, wie das E-Commerce-Geschäft bis 2020 verdoppelt werden soll./la/mis

ISIN: DE0007446007