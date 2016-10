Beta Systems Software AG: Ungeprüftes vorläufiges Konzernbetriebsergebnis (EBIT) nach IFRS für das Geschäftsjahr 2015/16 liegt zwischen rd. 5,0 Mio. Euro und 5,5 Mio. Euro

Berlin, 31.10.2016 - Dem Vorstand der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, ISIN DE0005224406, liegt ein erster Entwurf über das vorläufige Konzernbetriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) nach IFRS für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 vor. Die Beta Systems Software AG erachtet die nachstehenden vorläufigen Kennzahlen als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Geschäftsjahres 2015/16 und veröffentlicht diese deshalb vorab.

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, hat ihr am 30. September 2016 beendetes Geschäftsjahr 2015/16 gemäß den vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen mit einem Konzernbetriebsergebnis (EBIT) nach IFRS zwischen rd. 5,0 Mio. Euro und 5,5 Mio. Euro (Vj 2014/15: Fehlbetrag von rd. 0,5 Mio. Euro) abgeschlossen.

Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) ist erwartungsgemäß von gestiegenen Konzernumsatzerlösen geprägt. Diese konnten um rd. 11% auf rd. 46,3 Mio. Euro gesteigert werden (Vj 2014/15: 41,6 Mio. Euro). Gleichzeitig gelang es durch gezielte Einsparmaßnahmen die Summe der Betriebsaufwendungen im Konzern auf rd. 41,1 Mio. Euro zu senken (Vj 2014/15: rd. 42,1 Mio. Euro).

Das EBIT des Geschäftsjahres 2015/16 ist leicht durch verschiedene ergebnismindernde Einmaleffekte beeinflusst. Hierzu gehören Einmal-Aufwendungen im Zusammenhang mit der im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Umsetzung der von der Hauptversammlung im Vorjahr beschlossenen Holdingstruktur sowie Wechselkurseffekte. Diese Einmaleffekte summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rd. 0,3 Mio. Euro.

Zusätzlich ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere ergebniswirksame Effekte in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro (davon rd. 1,3 Mio. Euro nicht zahlungswirksam) aus der im vorangegangenen Geschäftsjahr durchgeführten Übernahme der HORIZONT Software GmbH, die sich zusätzlich negativ auf das EBIT auswirkten und die auch in den Folgejahren entstehen werden (u.a. planmäßige Abschreibungen auf im Rahmen der Purchase Price Allocation aktivierte Vermögensgegenstände).

Die im Konzernabschluss zum 30. September 2016 ausgewiesenen Zahlungsmittel betragen rd. 13,8 Mio. Euro (Vj 2014/15: rd. 27,4 Mio. Euro). Zusätzlich stehen der Gesellschaft 25 Mio. Euro (Vj 2014/15: rd. 7,5 Mio. Euro) aus Cash-Pool Einlagen zur Verfügung. Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel sind somit auf rd. 38,8 Mio. Euro gestiegen (Vj 2014/15 abzgl. Überzahlungen aus der zum damaligen Stichtag laufenden Kapitalerhöhung: 33,6 Mio. Euro).

Alle vorgenannten Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat.

Der Konzern-/Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 wird am 19. Januar 2017 veröffentlicht.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

