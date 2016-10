Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Vorstand

31.10.2016

Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Vorstand

- Langjähriger Alleinvorstand Frank Schaich wird zum 31. März 2017 ausscheiden - Aufsichtsrat beruft Herrn Patrick Kaiser mit Wirkung ab 1. November 2016 zum weiteren Vorstandsmitglied

München, 31. Oktober 2016 - Der langjährige Alleinvorstand Frank Schaich der Fair Value REIT-AG, Gräfelfing bei München, hat im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Vorstandsmandat zum Ablauf des 31. März 2017 niedergelegt, um sich zukünftig neuen Aufgaben zu widmen.

Die Ankündigung steht im Zusammenhang mit der zum Ablauf des 31. Oktober 2016 erfolgten Niederlegung des Vorstandsmandates von Herrn Schaich bei der Mehrheitsaktionärin DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (DEMIRE).

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bedankt sich ausdrücklich für die von Herrn Schaich seit September 2007 geleistete Arbeit.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Patrick Kaiser mit Wirkung ab dem 1. November 2016 für drei Jahre zum weiteren Vorstandsmitglied der Fair Value REIT-AG ernannt. Herr Kaiser ist derzeit und weiterhin kaufmännischer Leiter der DEMIRE sowie Geschäftsführer der DEMIRE Immobilien Management GmbH. Herr Kaiser wird die Rolle des Finanzvorstandes der Fair Value REIT-AG übernehmen. Herr Schaich bleibt bis zu seinem Ausscheiden Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Kontakt: Fair Value REIT-AG Frank Schaich

