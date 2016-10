Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntgabe des Ergebnisses für 9M/2016

PRESSEINFORMATION

Pfeiffer Vacuum verzeichnet im den ersten neun Monaten 2016 stabile Geschäftsentwicklung

- 9M/2016 Umsatz etwa auf Vorjahresniveau - Deutlicher Anstieg im vierten Quartal erwartet

Asslar, 1. November 2016. In den ersten neun Monaten 2016 erzielte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz in Höhe von 337,4 Mio. Euro und erreichte dabei ein EBIT von 42,1 Mio. Euro bzw. eine Marge von 12,5 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern betrug 29,2 Mio. Euro. Dies entspricht 2,96 Euro je Aktie. Der Auftragseingang lag im Berichtszeitraum bei 342,0 Mio. Euro.

Die Zahlen im Überblick:

9M/2016 9M/2015 Veränderung Umsatz 337,4 Mio. EUR 339,0 Mio. EUR -0,5 % Betriebsergebnis (EBIT) 42,1 Mio. EUR 45,7 Mio. EUR -7,9 % Ergebnis nach Steuern 29,2 Mio. EUR 31,8 Mio. EUR -8,1 % Ergebnis je Aktie 2,96 EUR 3,22 EUR -8,1 % Auftragseingang 342,0 Mio. EUR 349,8 Mio. EUR -2,2 % Auftragsbestand 69,3 Mio. EUR 70,1 Mio. EUR -1,1 %

Q3/2016 Q3/2015 Veränderung Umsatz 114,5 Mio. EUR 114,5 Mio. EUR ±0,0 % Betriebsergebnis (EBIT) 15,2 Mio. EUR 15,3 Mio. EUR -0,7 % Ergebnis nach Steuern 10,5 Mio. EUR 10,6 Mio. EUR -0,9 % Ergebnis je Aktie 1,07 EUR 1,08 EUR -0,9 % Auftragseingang 110,5 Mio. EUR 104,8 Mio. EUR +5,4 %

"Der Umsatz nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres liegt auf Vorjahresniveau. Obwohl die letzten Monate von einer vorübergehenden Kaufzurückhaltung einiger unserer Großkunden geprägt waren, konnten wir dies mit Umsätzen einer ganzen Reihe von Neukunden fast vollständig ausgleichen", kommentiert Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG. Vor dem Hintergrund der Verzögerungen ist das bisherige Umsatzziel von rund 470 Mio. Euro ambitioniert, aber erreichbar. Gleiches gilt auch für die angestrebte Margenverbesserung. "Auch unabhängig von Währungseffekten, die den Umsatz in diesem Jahr bisher mit mehr als 4 Millionen Euro belastet haben, werden wir in jedem Fall das Niveau des Vorjahres übertreffen", so Bender.

Bender führt fort: "In den ersten neun Monaten 2016 haben wir einen operativen Cash-Flow von 27,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Die liquiden Mittel betrugen am Ende des Berichtszeitraums 100,8 Mio. Euro und übersteigen damit die Bankverbindlichkeiten von 20,2 Mio. Euro weiterhin deutlich. Wir bleiben also auf Netto-Basis schuldenfrei."

Der Umsatz der verschiedenen Marktsegmente, Produkte und Regionen entwickelte sich wie folgt:

Bei der Umsatzverteilung nach Marktsegmenten verbuchte der Halbleitermarkt einen Rückgang von 4,6 Prozent auf 105,3 Mio. Euro (9M/2015: 110,3 Mio. Euro). Der Umsatz im Industriesegment ging um 1,6 Prozent auf 81,9 Mio. Euro zurück (9M/2015: 83,2 Mio. Euro). Der Bereich Analytik nahm um 0,8 Prozent ab und erreichte damit 68,7 Mio. Euro (9M/2015: 69,3 Mio. Euro). Der Umsatz im Marktsegment Beschichtung stieg im Berichtszeitraum um 10,3 Prozent auf 42,2 Mio. Euro (9M/2015: 38,3 Mio. Euro). Der Beitrag aus dem Marktsegment Forschung & Entwicklung wuchs 3,4 Prozent auf 39,3 Mio. Euro (9M/2015: 38,0 Mio. Euro).

Beim Umsatz nach Produktgruppen wurde mit Turbopumpen ein Umsatzrückgang von 5,4 Prozent auf 102,6 Mio. Euro verbucht (9M/2015: 108,5 Mio. Euro). Der Umsatz mit Vorpumpen konnte um 5,8 Prozent auf 82,2 Mio. Euro gesteigert werden (9M/2015: 77,7 Mio. Euro). Der Umsatz mit Instrumenten und Komponenten sank um 0,4 Prozent auf 73,0 Mio. Euro (9M/2015: 73,3 Mio. Euro). Der Bereich Service nahm um 1,7 Prozent auf 73,8 Mio. Euro zu (9M/ 2015: 72,5 Mio. Euro). Das Systemgeschäft spielt mit 5,8 Mio. Euro (9M/ 2015: 7,1 Mio. Euro) weiterhin eine untergeordnete Rolle.

In Europa fiel der Umsatz in den ersten neun Monaten 2016 um 2,4 Prozent auf 136,9 Mio. Euro (9M/2015: 140,3 Mio. Euro). Der Umsatz in Asien nahm im Berichtszeitraum um 5,7 Prozent auf 120,4 Mio. Euro zu (9M/2015: 114,0 Mio. Euro). In Nord- und Südamerika ging der Umsatzbeitrag um 4,7 Prozent auf 79,9 Mio. Euro (9M/2015: 83,8 Mio. Euro) zurück.

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2016 bei 342,0 Mio. Euro und damit um 2,2 Prozent unter dem letztjährigen Vergleichswert (9M/2015: 349,8 Mio. Euro). Die Book-to-Bill Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, belief sich somit im Berichtszeitraum auf 1,01 (9M/2015: 1,03). Der Auftragsbestand lag am 30. September 2016 mit 69,3 Mio. Euro um 1,1 Prozent unter dem Betrag am Ende der Vergleichsperiode (30. September 2015: 70,1 Mio. Euro).

Die Bruttomarge des Unternehmens fiel in den ersten neun Monaten 2016 um 1,0 Prozentpunkte auf 37,6 Prozent (9M/2015: 38,6 Prozent). Das Betriebsergebnis lag mit 42,1 Mio. Euro um 7,9 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres (9M/2015: 45,7 Mio. Euro). Die daraus resultierende EBIT-Marge belief sich auf 12,5 Prozent (9M/2015: 13,5 Prozent). Das Nettoergebnis lag mit 29,2 Mio. Euro um 8,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (9M/2015: 31,8 Mio. Euro). Dies führte zu einem Ergebnis je Aktie von 2,96 Euro in den ersten neun Monaten 2016 (9M/2015: 3,22 Euro).

Anlage: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cash-Flow-Rechnung

Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Eerik Budarz T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Eerik.Budarz@pfeiffer-vacuum.de

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.group.pfeiffer-vacuum.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

