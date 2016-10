Stillwater Mining Company hat kürzlich die finanziellen und operativen Ergebnisse des zum 30. September 2016 geendeten Quartals gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete demnach einen zurechenbaren Nettogewinn von 12,6 Mio. $ bzw. 0,10 $ je verwässerter Aktie. Im Vorjahreszeitraum war dagegen ein Nettoverlust von 11,9 Mio. $ bzw. 0,10 $ je verwässerter Aktie gemeldet worden.



Die All-In-Sustaining-Kosten für Platin und Palladium konnten im vergangenen Quartal gegenüber dem Vergleichsquartal 2015 um 8% auf 624 $ je Unze gesenkt werden. Die Minenproduktion von Platin und Palladium konnte verglichen mit dem dritten Quartal 2015 um 8% gesteigert werden und belief sich auf 138.800 Unzen. Auch die Verarbeitung von recyceltem Platin, Palladium und Rhodium steig um 8% auf einen neuen Rekord von 175.000 Unzen an.



Hier eine Übersicht über die gesamte Minenproduktion von Platin und Palladium im Quartal:



? Platin: 31.900 oz im dritten Quartal (29.100 oz in Q3 2015) und 94.800 oz in den ersten neun Monaten des Jahres (87.900 oz in 2015)



? Palladium: 106.900 oz im Septemberquartal (99.000 oz in Q3 2015) und 318.400 oz in den neun Monaten (300.500 in 2015)



