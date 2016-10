mybet Holding SE: Abschluss des C4U-Verkaufs

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

01.11.2016 12:41

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mybet Holding SE: Abschluss des C4U-Verkaufs

Berlin, 1. November 2016. Heute haben sich Net1 und die mybet Gruppe darüber verständigt, dass alle Voraussetzungen für den Abschluss des Verkaufs der C4U-Malta Ltd., einer Tochtergesellschaft der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67), an Net1 gegeben sind. Net1 ist eine hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätige Unternehmensgruppe, die sowohl an der NASDAQ als auch in Südafrika börsennotiert ist. Die Vereinbarung setzt zudem den endgültigen Kaufpreis für die C4U auf rund 3,6 Millionen Euro fest. Der offizielle Abschluss ("Closing") der Transaktion soll heute durchgeführt werden. Der bereits auf einem Treuhandkonto hinterlegte Kaufpreis wird der mybet Gruppe entsprechend den Vertragsbedingungen zwei Arbeitstage nach dem Closing zufließen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Hamburg, Köln und auf Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattformen mybet.com und mybet.de sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

01.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0JRU67

AXC0091 2016-11-01/12:41