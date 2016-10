WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im Oktober weiter an Dynamik zugelegt. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 51,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 52,0 vorhergesagt, nachdem der viel beachtete Index im Vormonat in den positiven Bereich gedreht hatte und auf 51,5 Zähler gestiegen war.

Das Stimmungsbarometer liegt somit weiter über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die stark beachteten Unterindizes für Neuaufträge und Beschäftigung entwickelten sich gegenläufig. Während der Auftragseingang spürbar nachgab, stieg die Beschäftigung über die kritische Schwelle von 50 Punkten. Der Produktionsindex legte ebenfalls zu. Der Subindex der Preise wies eine moderate Steigerung aus.

