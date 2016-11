JENA (dpa-AFX) - Als Reaktion auf sinkende Umsätze und rote Zahlen hat der Software-Anbieter Intershop Umstrukturierungen angekündigt. Das börsennotierte Jenaer Unternehmen werde sich künftig auf Programme für das Internetgeschäft von Großhandelsunternehmen konzentrieren, kündigte Vorstandschef Jochen Wiechen am Mittwoch an. Er sprach von einer strategischen Neuausrichtung und enttäuschenden Zahlen nach drei Quartalen. Der Umsatz brach um ein Viertel auf 25,6 Millionen Euro per Ende September ein.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei minus 2 Millionen Euro nach einem etwa ausgeglichenen Wert im Vorjahreszeitraum. Der Intershop-Vorstand rechnet nun für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz zwischen 34 und 36 Millionen Euro sowie mit einem negativen Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 1,0 und 2,5 Millionen Euro./ro/DP/stb

ISIN DE000A0EPUH1

AXC0065 2016-11-02/09:47