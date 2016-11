Die Analysten SMC-Research erwarten, dass die Umsatz- und vor allem Gewinndynamik bei der artec technologies AG ab 2017 wieder zunehmen werden. Für das laufende Jahr erwartet das Researchhaus hingegen eine Verschnaufpause, die auf die fehlenden freien Kapazitäten zurückzuführen sei. Da artec dieses Problem aber aktiv angehe, zeigen sich die Analysten von den weiteren Perspektiven weiter überzeugt und sehen für die Aktie weiteres Kurspotenzial.

Nach dem beeindruckenden Umsatz- und Gewinnsprung in 2014 und vor allem in 2015, mit dem artec die Attraktivität des Geschäftsmodells und der Marktpositionierung nachdrücklich dokumentiert habe, sei das Unternehmen im laufenden Jahr an eine Wachstumsgrenze gestoßen, die erst 2017 überwunden werden dürfte.

Durch die Kombination aus mehreren Großprojekten mit einem ausgeprägten Innovationscharakter und einem dadurch bedingten hohen Entwicklungsaufwand stoße artec seit Mitte 2015 an seine Kapazitätsgrenzen. Mit der erfolgreichen Durchführung der Kapitalerhöhung im Frühjahr 2016 habe man zwar die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um diesen Engpass mit dem Ausbau der Belegschaft zu überwinden, doch der beträchtliche zeitliche Aufwand der Personalakquise und vor allem der Einarbeitung neuer Mitarbeiter hätten diesen Prozess deutlich verlangsamt.

Dadurch sei nach Auffassung von SMC-Research davon auszugehen, dass im laufenden Jahr sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis etwas schwächer ausfallen werden als von den Analysten bisher erwartet. Bezüglich der folgenden Jahre zeigt sich SMC-Research aber weiterhin sehr zuversichtlich, dass artec dynamisch wachsen und hohe Gewinne erwirtschaften werde. Denn inzwischen seien neue Mitarbeiter eingestellt worden, zudem habe artec eine vielversprechende Entwicklungskooperation vereinbart, die dem Unternehmen den Zugriff auf weitere hochwertige Kapazitäten ermögliche. Und da artec mit seinem innovativen Produktportfolio nach dem Eindruck der letzten zwei Jahre nachfrageseitig ohnehin ein sehr gutes Momentum genieße, sieht SMC-Research alle Zutaten für profitables Wachstum gegeben.

Das Bewertungsmodell von SMC-Research, das auf der Erwartung hohen und profitablen Wachstums basiere, signalisiere einen fairen Wert, der mit 6,80 Euro je Aktie spürbar oberhalb des aktuellen Kurses liege. SMC-Research hat deswegen sein Rating "Buy" für die artec-Aktie bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-02-SMC-Studie-Artec_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.