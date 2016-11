United Labels AG: Positive Entwicklung setzt sich fort

- Konzernumsatz steigt um 8,1 % - Positives operatives Ergebnis (EBIT) - Ergebnis im Fachhandel nahezu verdoppelt

Münster, 02.11.2016. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat in den ersten neun Monaten 2016 einen Konzernumsatz von EUR 24,1 Mio. erzielt. Das bedeutet eine Steigerung von 8,1 % zum Vorjahr (Vj: EUR 22,3 Mio.). Dabei konnte der Umsatz sowohl im Großkundensegment (+4,1 %), als auch im Fachhandelsbereich (+12,0 %) gesteigert werden.

Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) beträgt EUR 0,7 Mio. und hat sich gegenüber dem Vorjahr damit mehr als verdoppelt (Vj: EUR 0,2 Mio.). Das EBIT stieg auf EUR 0,2 Mio. (Vj.: EUR -0,4 Mio.). Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft auf EUR -0,7 Mio. (Vj. EUR -1,2 Mio.).

Insbesondere im Segment Fachhandel konnte das Segmentergebnis von TEUR 452 im Vorjahr auf TEUR 802 nahezu verdoppelt werden. Hierzu trug die positive Entwicklung der spanischen Flughafengeschäfte und die Internetplattform Elfen.de bei.

Im vierten Quartal dieses Jahres hat plangemäß der Verkaufsstart der neuen exklusiven Diddl Kollektion begonnen. In den ersten drei Wochen wurden bereits mehr als 170 neue Fachhandelskunden allein in Deutschland akquiriert, was deutlich über den Erwartungen liegt.

Zum Jahresende erwartet die Gesellschaft nunmehr eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr zwischen 2% - 10%, sowie ein positives EBIT, welches sich zwischen EUR 0,2 Mio. und EUR 0,7 Mio. belaufen soll.

Der 9-Monatsbericht der United Labels AG steht innerhalb der nächsten Tage hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

