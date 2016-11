SocGen hebt FMC auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 90 Euro belassen. Die Sorgen um den Ausgang der US-Wahlen seien überzogen, schrieb Analyst Justin Smith in einer Studie vom Mittwoch. Er unterstrich die guten Fundamentaldaten des Dialysekonzerns.

SocGen senkt Gea Group auf 'Sell' und Ziel auf 29 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Gea Group von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 29 Euro gekappt. Damit trage er seinen gesunkenen Gewinnschätzungen für den Anlagenbauer Rechnung , schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie dürfte weiter fallen. Eine weitere Kürzung der Konsensprognosen scheine noch nicht eingearbeitet zu sein. Nach der jüngsten Gewinnwarnung habe das Management an Glaubwürdigkeit verloren.

Kepler Cheuvreux hebt Vossloh auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 63 Euro angehoben. Die Zeit des Abwartens sei zu Ende - der Eisenbahntechnikkonzern habe den schlimmsten Teil seiner Restrukturierung hinter sich, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Aktie sei an einem Wendepunkt angekommen. Nun beginne eine neue Wachstumsphase.

NordLB hebt Symrise auf 'Kaufen' und Ziel auf 68 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Symrise nach Neunmonatszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 68 Euro angehoben. Der Aromenhersteller habe den Erfolgskurs unbeirrt fortgesetzt und den Ausblick bekräftigt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Mittwoch. Es bestehe Potenzial für Margensteigerungen in den kommenden Jahren.

Deutsche Bank senkt Ziel für Fresenius auf 76 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Fresenius SE nach Zahlen von 77 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Medizinkonzerns sei grundsolide verlaufen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Mittwoch. Der Ausblick sei positiv und die Aktie angemessen bewertet. Das neue Kursziel resultiere lediglich aus einer Feinabstimmung seines Bewertungsmodells.

NordLB senkt Ziel für Norma Group auf 43 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Norma Group nach Neunmonatszahlen von 47 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Verbindungstechnik-Unternehmen habe die Markterwartungen verfehlt, den Ausblick aber bestätigt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Mittwoch. Er habe seine Schätzungen überarbeitet und das Kursziel auch marktbedingt angepasst.

DZ Bank hebt fairen Wert für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss nach Neunmonatszahlen von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Modekonzerns hätten insgesamt leicht über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Anleger könnten nun mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als zuvor eine im Marktvergleich attraktive Dividendenrendite erwarten.

Oddo Seydler senkt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 95 Euro - Neutral

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Mittwoch. Der Ausblick des Vakuumpumpen-Herstellers erscheine ambitioniert. Der Experte kürzte seine Schätzungen.

Morgan Stanley senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wacker Chemie von 89 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Mit Blick auf 2017 werde der Chemiekonzern voraussichtlich den Preisdruck im Polysilizium-Geschäft zu spüren bekommen, da die Rohstoffpreise fielen, schrieb Analyst Jean-Francois Meymandi in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda).

Lampe hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 107 Euro - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Stephan Bauer stellte in einer Studie vom Mittwoch auf die attraktive Bewertung und die guten langfristigen Wachstumstreiber ab.

