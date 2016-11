von C. Platt und A. Hohenadl, Euro am Sonntag Als Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert den Druck mit beweglichen Lettern erfand, revolutionierte er die Buchproduktion. Mit seiner Technik begann ein neues Medienzeitalter, in dem Texte nicht mehr mit der Hand geschrieben werden mussten, sondern schnell vervielfältigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...