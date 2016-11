Düsseldorf (ots) - Hautnah erleben können die Fans des Zirkus die Circus-Varieté-Event GmbH "Merz & Pilini" bei der Messe "Mode-Heim-Handwerk", NRWs größter Verbrauchermesse für die ganze Familie. Mit ihrer großen Zirkus-Jahrmarkt-Erlebniswelt sind sie dort vom 5. bis 13. November vertreten und laden die Besucher bei verschiedenen Aktionen zum Mitmachen ein. In Halle 4 dürfen sich kleine und große Besucher dann in die Welt der Illusionisten und Artisten entführen lassen. Außerdem warten ein Ketten-Karussell, Zirkus zum Mitmachen, Bastel- und Malaktionen, eine Hüpfburg sowie eine Riesenrutsche. Hau-den-Lukas, Gratis-Popcorn und Zuckerwatte werden auch nicht fehlen.



Publikum bundesweit und international verzaubert



Auf über 3 500 Veranstaltungen und über 4 000 Shows blickt "Merz & Pilini" in fast drei Jahrzehnten zurück. Nicht nur bundesweit haben sie das Publikum mit genommen auf eine Reise in die Welt des Klamauk, Theaters und der Artistik. Verzaubert hat der "Circus zum Mieten" mit seinen Attraktionen unter anderem auch in Luxemburg, Belgien, Österreich und der Schweiz. "Wir sind fast 120 Tage im Jahr unterwegs, und es macht auch nach 29 Jahren enorm viel Spaß, Menschen zu unterhalten. Unsere Shows haben wir im Laufe der Zeit den Wünschen des Publikums angepasst. Früher war die reine Show angesagt, heute ist Animation gefragt. Wir binden daher die Menschen mit ein in die Shows. Auch die Mottos haben wir verändert. Die Nachfrage nach Darbietungen mit Tieren ist zurück gegangen. Die Leute möchten heute mehr Comedy und Artistik", so Thomas Sebastian Merz, geschäftsführender Gesellschafter.



Shows, Nostalgie-Karussell und Märkte zum Mieten



"Merz & Pilini" bietet neben kompletten Showpaketen auch Zirkus-Theater-Zelte, Karussells, Jahrmarkt-Attraktionen und viele Event-Module zum Mieten an zum Mieten an, nationale und internationale Künstler können gebucht werden sowie fertige Showkonzepte wie Weihnachtsmarkt, Oktoberfest und Jahrmarkt. Merz: "Wir bauen ein Zelt auf den Firmenparkplatz und machen den Chef für einen Tag zum Zirkusdirektor. Wenn es um die Welt des Zirkus geht, sind die Leute einfach nach wie vor begeisterungsfähig."



Weitere Informationen zur Messe gibt es im Netz unter www.mhh-essen.de. Alles rund um "Merz & Pilini" gibt es im Netz unter www.circus-events.de.



