China will nach Russland expandieren und erwägt Anteile am russischen Bergbauunternehmen Poljus.

Der chinesische Investor Fosun International erwägt Reuters-Informationen zufolge einen milliardenschweren Einstieg beim russischen Bergbauunternehmen Poljus. Die beiden Firmen führen derzeit exklusive Verhandlungen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Fosun strebe einen großen Minderheitsanteil bei Poljus an. In Russland habe Fosun noch keine Beteiligungen. Das Investment könnte sich auf rund zwei Milliarden Dollar belaufen. Der Goldförderer Poljus befindet sich im Besitz der Familie des russischen Milliardärs Suleiman Kerimow. Fosun und Poljus wollten sich nicht dazu äußern.

