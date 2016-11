AutoBank AG: Zeichnung der Kapitalerhöhung

AutoBank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.11.2016

Bezugnehmend auf die am 17.10.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals durch Bareinlage um 690.000 Stück Aktien zu einer Nominale von EUR 1,00 zuzüglich eines Agios in Höhe von EUR 0,50 pro Aktie, somit um insgesamt EUR 1.035.000,00, unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre, teil die Autobank mit, dass die Zeichnung durch den Finanzinvestor erfolgt ist.

Kontakt: Mag. Markus Beuchert Mitglied des Vorstands markus.beuchert@autobank.at

