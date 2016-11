Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016 (nicht testiert und nach HGB)

04.11.2016 11:10

Sindelfingen, den 4.November 2016

Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016 (nicht testiert und nach HGB)

- Konzerngewinn nach neun Monaten um mehr als 60% auf ca. 1,2 Mio. Euro gesteigert - Deutlich verbessertes Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2016 erwartet - Aktienrückkaufprogramm wird ab sofort bis zu erhöhtem Kurs von EUR 2,10 pro Aktie (bisher EUR 1,99 pro Aktie) fortgesetzt

Die RCM Beteiligungs AG hat ihren Konzerngewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 30.09.2016 deutlich auf 1,22 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,76 Mio. Euro) gesteigert, womit der Periodengewinn im Konzern im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 % zugelegt hat. Nach Steuern erhöhte sich der Konzerngewinn um fast 70% auf nun 1,14 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,67 Mio. Euro).

Die Konzernumsätze zogen zum 30.09.2016 auf 10,16 Mio. Euro (Vorjahresperiode 8,17 Mio. Euro) an. Die in den zurückliegenden Quartelen konsequent umgesetzten Portfoliostrategie der Standortreduzierung sowie einer verstärkten Fokussierung der Investitionen auf den Großraum Dresden hat zu einer deutlichen Steigerung des operativen Konzernbetriebsgewinns geführt, der nach neun Monaten um ca. 26% auf nun 2,05 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,63 Mio. Euro) zulegte. Dabei lagen die Kaltmieterlöse mit 2,36 Mio. Euro unter den Vergleichszahlen der Vorjahresperiode (2,67 Mio. Euro), dieser Entwicklung steht ein deutlicher Rückgang der Hausbewirtschaftungskosten, die um mehr als 20 % (0,41 Mio. Euro nach 0,52 Mio. Euro in der Vorjahrsperiode) reduziert werden konnten, gegenüber.

In der Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG stellte sich der Periodengewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 auf 0,40 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,75 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Einzelgesellschaft legten um 16 % auf 3,61 Mio. Euro (Vorjahresperiode 3,11 Mio. Euro) zu. Die Kaltmieterlöse lagen mit 0,83 Mio. Euro im Bereich der Vorjahrsperiode 0,88 Mio. Euro).

Nach der bereits im Vorjahr erreichten Gewinnsteigerung erwartet die RCM Beteiligungs AG nun für das gesamte Geschäftsjahr 2016 nochmals ein deutliches Konzerngewinnwachstum. Erfreuliche Fortschritte hat der Konzern bei der Entwicklung verschiedener Projekte gemacht, von denen die RCM in den nächsten Jahren profitieren wird. Gleichzeitig stehen dem Konzern angesichts einer weiter verbesserten Konzerneigenkapitalquote von 33,7 % (31.12.2015: 31,7%) umfangreiche Eigenmittel für das im Geschäftsjahr 2017 angestrebte weitere Unternehmenswachstum zur Verfügung, sodass die RCM Beteiligungs AG schon heute mit großer Zuversicht auf das Geschäftsjahr 2017 ausblickt.

Die Gesellschaft hat darüber hinaus beschlossen, das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm innerhalb der hierfür geltenden rechtlichen Bestimmungen ab sofort bis zu einem auf nun EUR 2,10 pro Aktie erhöhten Kurs fortzusetzen, bislang hatte dieses Limit bei EUR 1,99 pro Aktie gelegen.

RCM Beteiligungs AG Der Vorstand

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zur Zeit ca. 52.000 m² Fläche und soll weiter ausgebaut werden. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf ca. 14,7 Mio. Euro, der Konzerngewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erreichte zum 31.12.2015 1,33 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

