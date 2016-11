Aufgrund von Währungs- und Einmaleffekten habe die SYZYGY AG im dritten Quartal zwar die Erwartungen von GBC nicht ganz erfüllt, aber die Analysten zeigen sich zuversichtlich, dass das Unternehmen im vierten Quartal wieder ein überproportionales Gewinnwachstum schaffen werde. Auf dieser Basis hat GBC sein positives Votum für die SYZYGY-Aktie bestätigt.

Im dritten Quartal 2016 habe die SYZYGY-Gruppe den nun mehrere Geschäftsjahre anhaltenden Wachstumskurs erwartungsgemäß fortgesetzt und damit im Neunmonatszeitraum ein Umsatzwachstum in Höhe von 12,7 Prozent auf 47,20 Mio. Euro (Vorjahr: 41,86 Mio. Euro) erreicht. Allerdings habe die Wachstumsdynamik dabei abgenommen, weswegen das aktuelle Umsatzniveau etwas unterhalb der Erwartungen von GBC geblieben sei. Primär sei dies auf die Schwäche des britischen Pfunds zurückzuführen, die einen rückläufigen Umsatzbeitrag der in UK ansässigen Konzerngesellschaften (in Euro) bedingt habe. Dieser Effekt werde jedoch nur auf Ebene der Umsätze sichtbar, während das EBIT der UK-Töchter (Kosten fallen auch in GBP an) kaum beeinträchtigt gewesen sei.

Kostenseitig hätten sich hingegen die Akquisition von USEEDS sowie die Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorstandswechsel belastend ausgewirkt, weswegen SYZYGY nur eine konstante Ergebnisentwicklung erreicht habe. Demgegenüber sei GBC im Vorfeld von einer Verbesserung der Ergebnismarge und damit einer überproportionalen Ergebnisentwicklung ausgegangen.

Da diese Sondereffekte weitestgehend abgeschlossen seien, sei nach Auffassung von GBC für das vierte Quartal wieder mit einem überproportionalen Ergebnisanstieg zu rechnen. Auf Gesamtjahresbasis kalkulieren die GBC-Analysten mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,3 Prozent auf 64,33 Mio. Euro (GBC-Prognose bisher: 65,83 Mio. Euro) und mit einem EBIT in Höhe von 6,16 Mio. Euro (GBC-Prognose bisher: 6,58 Mio. Euro) aus. Dies entspreche der im Rahmen des Q3-Berichtes bestätigten Unternehmensguidance, wonach Umsätze in Höhe von etwa 65,0 Mio. Euro und ein leicht überproportionaler Ergebnisanstieg zu erwarten seien.

Ausgehend von den leicht geminderten 2016er Prognosen haben die GBC-Analysten auch die Ergebnisschätzung für das kommende Geschäftsjahr 2017 etwas reduziert, was einen kurszielreduzierenden Effekt habe. Dem wirke jedoch eine Anpassung des risikolosen Zinssatzes auf 0,5 Prozent (bisher: 1,0 Prozent) und damit der gewichteten Kapitalkosten (WACC) auf 6,82 Prozent (bisher: 7,32 Prozent) entgegen, so dass sich im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells insgesamt eine Kurszielerhöhung auf 13,30 Euro (bisher: 12,80 Euro) ergebe. Trotz der sehr guten Kursperformance der SYZYGY-Aktie könne deswegen das bisherige Rating "Kaufen" bestätigt werden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

