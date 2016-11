Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S be 10,90 Euro festgelegt. Ihre Anlageempfehlung bestätigt die RCB mit "Hold".

Dem aktuellen RCB-Update zu den Anteilsscheinen von AT&S zufolge, haben die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 keine fundamentalen Änderungen für die Bewertung der Aktie gebracht: "Die Unterstützung durch die starke Nachfrage aus den Bereichen Automotiv, Industrie und Medizin, die den Rückgang im Mobile Device Geschäft ausgleicht, gefällt uns. Aber wir sehen darin kein Potenzial für Umsatz und Profitabilität, da AT&S bereits voll ausgelastet arbeitet und sich nur in einem gedämpften Preisumfeld so verbessern konnte", schreibt RCB-Analystin Teresa Schinwald in ihrer aktuellen Untersuchung zu den AT&S-Aktien.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 0,51 Euro für 2016/17, sowie 0,90 bzw. 0,85 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für das Jahr 2018/19 auf 0,17 Euro. Davor erwartet die RCB vorerst keine Dividende.

Am Freitagnachmittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,70 Prozent bei 9,955 Euro.

Analysierendes Institut RCB

ISIN: AT0000969985