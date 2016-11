DJ PTA-HV: HanseYachts AG: Ordentliche Hauptversammlung 2016Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Greifswald (pta033/04.11.2016/15:45) - Die Aktionäre der HanseYachts AG (WKN:

A0KF6M; ISIN: DE000A0KF6M8) werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen, die am Donnerstag, den 15. Dezember 2016, um 10 Uhr, in der

Sparkasse Vorpommern, An der Sparkasse 1, 17489 Greifswald, stattfindet.



I. Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat

gebilligten Konzernabschlusses zum 30. Juni 2016 sowie des Lageberichts und des

Konzernlageberichts jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den

Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2015/2016



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom

Vorstand aufgestellten Konzernabschluss am 21. September 2016 gebilligt. Der

Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der

Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht,

der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben

gemäß § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 HGB sind der Hauptversammlung

zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. - im Fall des Berichts des

Aufsichtsrates - vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu erläutern. Im Rahmen

ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu den Vorlagen

Fragen zu stellen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt also nicht

gefasst.



2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.



3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für

das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.



4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2016/2017



Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die

Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen. Des

Weiteren schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor,

die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht

unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2016/2017 für den Fall zu

wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine entsprechende prüferische Durchsicht

vorzunehmen.



5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener

Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener

Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts



Unter dem Gesichtspunkt der dem Aktionärswohl verpflichteten Unternehmensführung

stellt die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ein

stabilisierendes Element im Rahmen der Unternehmensführung dar. Zum Erwerb und

zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr.

8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen

Ermächtigung durch die Hauptversammlung.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:



a) Schaffung einer Ermächtigung



Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf

des 14. Dezember 2021 unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG)

eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der

Beschlussfassung der Hauptversammlung oder - falls dieser Wert geringer ist -

des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der

Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien

dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die

Gesellschaft erworben hat und noch besitzt oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der

Gesellschaft übersteigen.



Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch

Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der

Konzernunternehmen ausgeübt werden.



Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt

werden.



b) Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien



Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (aa) über die

Börse oder (bb) mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten

öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung an die

Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (der Erwerb gemäß (bb) im

Folgenden auch "öffentliches Erwerbsangebot").



aa) Erwerb der Aktien über die Börse



Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der

Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am

Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie der

Gesellschaft im Handel an der Börse Frankfurt nicht um mehr als 10 % über- bzw.

unterschreiten.



bb) Erwerb der Aktien (1) mittels eines öffentlichen Kaufangebots oder (2)

mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten



Bei einem Erwerb im Weg eines öffentlichen Erwerbsangebots kann die Gesellschaft

einen festen Erwerbspreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie (ohne

Erwerbsnebenkosten) festlegen, innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwerben.

In dem öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine Frist für die

Annahme oder Abgabe des Angebots und die Möglichkeit und die Bedingungen für

eine Anpassung der Kaufpreisspanne während der Frist im Fall nicht nur

unerheblicher Kursveränderungen festlegen. Der Kaufpreis wird im Fall einer

Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- bzw. Angebotserklärungen der

Aktionäre genannten Verkaufspreise und des nach Beendigung der Angebotsfrist vom

Vorstand festgelegten Erwerbsvolumens ermittelt.



(1) Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf der angebotene

Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne den volumengewichteten Durchschnitt der

Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft im Handel an der Börse Frankfurt an

den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung

des Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Im Fall einer

Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft wird auf die letzten drei

(3) Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt.



(2) Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten

darf der auf der Basis der abgegebenen Angebote ermittelte Kaufpreis (ohne

Erwerbsnebenkosten) je Aktie der Gesellschaft den volumengewichteten

Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft im Handel an der

Börse Frankfurt an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem Tag der

Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr

als 10 % über- bzw. unterschreiten. Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne

durch die Gesellschaft wird auf die letzten drei (3) Börsenhandelstage vor der

öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt.



Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung kann begrenzt werden.

Sofern die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien den Gesamtbetrag des

Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung der Gesellschaft überschreiten,

erfolgt die Berücksichtigung oder die Annahme im Verhältnis des Gesamtbetrags

des Kaufangebots bzw. der Verkaufsaufforderung zu den insgesamt von den

Aktionären angebotenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass geringe

Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien je Aktionär bevorrechtigt erworben

werden. Das Kaufangebot oder die Verkaufsaufforderung kann weitere Bedingungen

vorsehen.



c) Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung und sonstigen Verwendung

erworbener Aktien



Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung

erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräußerung über die Börse oder

mittels eines Angebots an alle Aktionäre zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere

auch in folgender Weise zu verwenden:



aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Gesellschaft um den

auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals herabgesetzt

werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren

Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt,

die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend

anzupassen. Der Vorstand kann die Aktien auch im vereinfachten Verfahren ohne

Herabsetzung des Grundkapitals einziehen, so dass sich durch die Einziehung der

Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der

Aktien im vereinfachten Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals, ist der

Vorstand zur Anpassung der Aktienzahl in der Satzung ermächtigt.



bb) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen,

insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresNovember 04, 2016 10:45 ET (14:45 GMT)Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, angeboten und auf

diese übertragen werden. Die vorbezeichneten Aktien können darüber hinaus auch

zur Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesellschaftsrechtlichen

Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft verwendet werden.



cc) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte

veräußert werden, wenn der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft

veräußert werden, den Börsenpreis einer Aktie der Gesellschaft zum

Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4

AktG).



dd) Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien

der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder einer

ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder

Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandel- oder Optionsrechten

verwendet werden.



ee) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen zum Erwerb angeboten

und übertragen werden, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem

mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen.



d) Sonstige Regelungen



Die vorstehend unter lit. c) aufgeführten Ermächtigungen zur Verwendung eigener

Aktien können ganz oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien

einmal oder mehrmals, einzeln oder zusammen, ausgenutzt werden. Die

Ermächtigungen unter vorstehendem lit. c) können auch durch abhängige oder im

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten für

Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der

Gesellschaft stehender Unternehmen ausgeübt werden.



Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit

ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen

unter lit. c) bb) bis einschließlich ee) verwendet werden oder soweit dies,

für den Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktionäre, erforderlich

ist, um Spitzenbeträge auszuschließen.



Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter vorstehenden lit. c) bb)

bis einschließlich ee) verwendeten Aktien 10 % des Grundkapitals nicht

übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der

Hauptversammlung noch - falls dieser Wert geringer ist - zum Zeitpunkt der

Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in

direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben oder

veräußert wurden. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur

Verwendung eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur

Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die

den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten,

Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist auch dies

auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. Ebenfalls anzurechnen sind

Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder

Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden, soweit diese

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung entsprechend §

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.



II. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfassung über die

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich

der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und

Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts)



Der Vorstand erstattet gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit §

186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung über die

Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei

der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien den folgenden Bericht:



Zu Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft

zu ermächtigen, bis zum 14. Dezember 2021 eigene Aktien der Gesellschaft im

Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der

Hauptversammlung bzw. - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der

Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Mit dieser

Ermächtigung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen und der Verwendung der

erworbenen Aktien geschaffen werden.



Die eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst als auch durch

abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen

(Konzernunternehmen) oder durch für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung

von Konzernunternehmen handelnde Dritte erworben werden können.



Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines öffentlichen

Erwerbsangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grundsatz der Gleichbehandlung

der Aktionäre gemäß § 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über

die Börse oder im Weg des öffentlichen Erwerbsangebots trägt dem Rechnung.

Sofern bei einem öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der angedienten Aktien

das von der Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt der

Erwerb quotal nach dem Verhältnis der angedienten Aktien je Aktionär. Dabei kann

jedoch unabhängig von den von dem Aktionär angedienten Aktien ein

bevorrechtigter Erwerb geringer Stückzahlen bis zu 100 Aktien je Aktionär

vorgesehen werden. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der

Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und

damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Aktien mit einem vom Aktionär

festgelegten Andienungspreis, zu dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die

Gesellschaft zu veräußern, und der höher ist als der von der Gesellschaft

festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt.



Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene Aktien ohne

einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können oder aber

über die Börse oder im Wege eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder

veräußert werden können. Die Einziehung der eigenen Aktien führt

grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vorstand

wird aber auch ermächtigt, die eigenen Aktien ohne Herabsetzung des

Grundkapitals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuziehen. Dadurch würde sich

der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG

(rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei den beiden genannten

Veräußerungswegen wird der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz

gewahrt.



Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein,

eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen

oder als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben,

Unternehmensteilen oder Beteiligungen anbieten und übertragen zu können. Die aus

diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um

interessante Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel

und liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb zu reagieren.

Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung.

Die Entscheidung, ob im Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus einem

genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein

vom Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lässt. Bei der Bewertung

der eigenen Aktien und der Gegenleistung hierfür wird der Vorstand sicherstellen,

dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der

Vorstand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen; eine

schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere

damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses

nicht wieder infrage gestellt werden können.



Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats auch gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre an Dritte veräußert werden können, sofern der

Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser

Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit des

vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch wird der

Vorstand in die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger

Börsensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen

möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit regelmäßig eine

Stärkung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue Investorenkreise zu

erschließen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals

nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung

der Hauptversammlung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf

diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit

der Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresNovember 04, 2016 10:45 ET (14:45 GMT)