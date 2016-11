Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Zug (pta035/04.11.2016/18:50) - Zug, Schweiz, den 04. November 2016 - Die iQ

Power Licensing AG (ISIN: CH0268536338; WKN/Security Number: A14M1C; Symbol: IQL)

, Entwickler und Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für

umweltfreundliche und technologisch innovative Starterbatterien für

Kraftfahrzeuge vermeldet, dass der Antrag des Verwaltungsrats der iQ Power

Licensing AG, die Wandelanleihe zu verlängern und gewisse Bedingungen der

Wandelanleihe anzupassen, genehmigt wurde.



Die Verlängerung der bestehenden Wandelanleihe wird weitere 5 Jahre betragen.

Durch die Erneuerung der Laufzeit gewinnt das Unternehmen während der

Aufbauphase der Lizenzumsätze ausreichend Flexibilität und entlastet das

Unternehmen von der Notwendigkeit, die ausstehenden Forderungen aus der

Wandelanleihe in Höhe von EUR 1,2 Mio. zum Jahresende zurückzuzahlen. Mit der

Erneuerung der Wandelanleihe und ihrer Verlängerung um fünf weitere Jahre wird

eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung vermieden.



Das Inkrafttreten erfolgt nach einer Sperrfrist von vier Wochen und der

Erteilung der neuen Globalurkunde durch die Börsenbehörden.



Über die iQ Power Technologie:

Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere

Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf

elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die

zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante

Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die

automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige

Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des

gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der

Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie

vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei

geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika

Innovation Award" ausgezeichnet.



(Ende)



Aussender: iQ Power Licensing AG

Adresse: Metallstrasse 6, 6304 Zug

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Dr. Eva Reuter

Tel.: +49 251 9801560

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Website: www.iqpower.com



ISIN(s): CH0268536338 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1478281800340



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 04, 2016 13:50 ET (17:50 GMT)