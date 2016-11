The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2016



ISIN Name



CA13909R2046 CAP-EX IRON ORE NEW

USC71058AC25 PACIFIC EX.+PR.13/23 REGS

US09064M2044 BIODEL INC. NEW DL -,01

US53071M8800 LIBERTY INTERACT.LIB.V. A