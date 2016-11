In der Wochensicht ist vorne: Polytec 7,55% vor Palfinger 1,08%, Andritz 0,26%, Wienerberger -0,03%, RHI -1,57%, Mayr-Melnhof -3,1%, Rosenbauer -3,45% und voestalpine -3,89%. In der Monatssicht ist vorne: Polytec 7,5% vor Palfinger 4,77% , voestalpine 0,24% , Mayr-Melnhof -0,2% , Andritz -1,65% , Wienerberger -3,33% , RHI -3,75% und Rosenbauer -6,11% . Weitere Highlights: Rosenbauer ist nun 4 Tage im Minus (3,45% Verlust von 53,34 auf 51,5). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs RHI 26,78% (Vorjahr: -4,2 Prozent) im Plus. Dahinter Polytec 11,55% (Vorjahr: 22,56 Prozent) und voestalpine 10,72% (Vorjahr: -13,57 Prozent). ...

