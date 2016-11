TTL Information Technology AG: Sanierungsvereinbarung einschließlich Zeichnungszusage für geplante Sachkapitalerhöhung

TTL Information Technology AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

05.11.2016 19:13

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

München, 5. November 2016 - Die Gesellschaft hat sich mit der AR Holding GmbH auf eine Vereinbarung zur Refinanzierung und bilanziellen Sanierung der TTL Information Technology AG (DE0007501009) ("TTL") verständigt.

Danach hat sich die AR Holding GmbH verpflichtet, im Rahmen einer geplanten Sachkapitalerhöhung der TTL aus genehmigtem Kapital um EUR 1,25 Mio. unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 1,25 Mio. neue Aktien der TTL zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie zu zeichnen. Als Sacheinlage soll eine rund 12,5%-ige Beteiligung an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH eingebracht werden. Aus dieser Beteiligung erwartet TTL zukünftig Gewinnausschüttungen in einer Höhe, die sie in die Lage versetzen, ihren Liquiditätsbedarf mittelfristig zu decken. Durch die Sachkapitalerhöhung würde sich das ausgewiesene Eigenkapital der TTL voraussichtlich auf rd. EUR 4,8 Mio. erhöhen. Daneben wurden die Gewährung eines Darlehens über EUR 1 Mio. durch AR Holding GmbH sowie die Anpassung von Besserungsabreden für Forderungsverzichte aus Altdarlehen zugesagt.

Die Sachkapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt noch zu fassender Gremienbeschlüsse der TTL. Die Zeichnungszusage der AR Holding GmbH und die übrigen Sanierungsbeiträge stehen unter dem Vorbehalt einer Befreiung der AR Holding GmbH und ihrer Gesellschafter von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots. Die Zeichnungszusage wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Sachkapitalerhöhung nicht bis 31. Mai 2017 in das Handelsregister eingetragen ist.

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die erfolgreiche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen den nachhaltigen Fortbestand der TTL sichert.

Kontakt: TTL Information Technology AG Monika Eberhardt-Zier Theresienhöhe 28 80339 München Tel.: 089 / 38 16 11 - 0 E-Mail: ir@ttl-ag.de

Unternehmen: TTL Information Technology AG

Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

ISIN DE0007501009

