Weiterer Erfolg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat: Irakische Streitkräfte haben die Stadt Hammam al-Alil komplett unter ihre Kontrolle. Indes flüchten immer mehr Menschen in Richtung Camps nahe Mossul.

Nach dem Vorstoß in die Ostteile Mossuls machen die irakischen Streitkräfte auch an der Front im Süden der IS-Hochburg Fortschritte. Die Truppen nahmen am Samstag die Stadt Hammam al-Alil etwa 15 Kilometer südlich von Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein, berichtete der Chef der irakischen Bundespolizei, Raed Chaker. Die Stadt sei komplett unter Kontrolle gebracht und die irakische Flagge auf dem Regierungsgebäuden der Stadt gehisst worden.

Derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...