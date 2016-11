Das Wahlergebnis in Bulgarien macht zu schaffen. Die Präsidentschaftskandidatin der Regierungspartei GERB landet überraschend auf den zweiten Platz. Wird die Regierung jetzt zurücktreten?

Überraschung bei der Präsidentenwahl in Bulgarien: Entgegen allen Erwartungen hat der russlandfreundliche Kandidat der oppositionellen Sozialisten, General a, D. Rumen Radew, nach ersten Prognosen die erste Wahlrunde am Sonntag gewonnen. Die Kandidatin der bürgerlichen Regierungspartei GERB, Zezka Zatschewa, die als Favoritin galt, habe es nur auf den zweiten Platz geschafft, ergaben Wählerbefragungen am Sonntag.

Wie mehrere Meinungsforschungsinstitute bulgarischen Medien mitteilten, hätten für Radew ...

