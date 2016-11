Aufatmen bei Hillary Clinton: Das FBI sieht auch in kürzlich aufgetauchten E-Mails keinen Grund, sie strafrechtlich zu verfolgen. Abermals sorgt FBI-Chef Comey mit einer plötzlichen Bekanntgabe für Überraschung.

Überraschende Wendung im Wahlkampfendspurt: Das FBI hat Hillary Clinton in ihrer E-Mail-Affäre entlastet. Eine Prüfung neu entdeckter Nachrichten gebe keinen Anlass für ein Strafverfahren gegen die Präsidentschaftskandidatin, teilte FBI-Direktor James Comey in einem Brief an den US-Kongress mit. Clintons Lager zeigte sich erleichtert. Ihr Gegner Donald Trump stellte die Entscheidungsfindung beim FBI infrage und erklärte seine Rivalen für schuldig. Clintons Handhabung ihrer Dienstkorrespondenz in ihrer Zeit im State Department überschattet ihren Präsidentschaftswahlkampf schon kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur im April 2015. Bei den Ermittlungen des FBI ging es um die Frage, ob sie als Chefdiplomatin durch die Nutzung eines Privatservers in ihrem New Yorker Haus unsachgemäß mit geheimem Material umgegangen war und damit die nationale Sicherheit gefährdet hatte.

Am Sonntag teilte FBI-Chef Comey mit, seine Behörde ändere nichts an ihrer Einschätzung vom Juli zur E-Mail-Praxis Clintons. Damals hatte er eine erste monatelange Prüfung ohne Anklageempfehlung zu den Akten gelegt und Clinton zwar "extreme" Sorglosigkeit mit vertraulichen Daten, aber keine ...

