Düsseldorf - In ihrem aktuellen KFM-Unternehmens-Barometer zu der PCC SE kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, das Unternehmen weiterhin als "attraktiv" (vier von fünf Sternen) einzustufen.PCC sei eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Duisburg, die in drei Sparten tätig sei: Chemie, Energie und Logistik. In 17 Ländern beschäftige die PCC heute rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung der PCC-Gruppe im Jahr 1993 habe sich das Unternehmen vom Rohstoffhändler zu einem der marktführenden Chemieproduzenten in Polen entwickelt.

