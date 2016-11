Die Deutsche Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics aus Bewertungsgründen von 5,50 auf 6,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das derzeit auf den ersten Blick durchaus eindrucksvolle Wachstum des Halbleiterkonzerns basiere großteils auf Sondereffekten, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Montag. Diese dürften sich in den kommenden Quartalen verflüchtigen und die negativen Aspekte wieder stärker in den Vordergrund rücken./edh/tav

