Die US-Bank JPMorgan hat die Daimler-Aktie nach der Überarbeitung seines Bewertungsmodells auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dank des Erfolgs der E-Klasse habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2016 und 2017 leicht angehoben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Allerdings geht er nun gleichzeitig von einem geringeren Ergebnisbeitrag der Lkw-Sparte wegen der herausfordernden Endmärkte in Europa und Nordamerika aus./ck/tav

