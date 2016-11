Rofin-Sinar Technologies Inc.: Wirksamwerden des Zusammenschlusses mit Coherent, Inc.

Rofin-Sinar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Delisting

07.11.2016 16:37

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad Hoc Mitteilung

ROFIN-SINAR Technologies Inc. (ISIN US7750431022): Wirksamwerden des Zusammen-schlusses mit Coherent, Inc.

Plymouth, Michigan/USA und Hamburg/Deutschland, 7. November 2016 - Der durch den bereits veröffentlichten Abschluss des Merger Agreement vom 16. März 2016 vereinbarte Zusammenschluss von ROFIN-SINAR Technologies Inc. mit Coherent, Inc. durch Verschmelzung der Rembrandt Merger Sub Corp., einer 100%igen Tochtergesellschaft der Coherent, Inc., auf die ROFIN-SINAR Technologies Inc. ist heute wirksam geworden.

Aufgrund des Wirksamwerdens der Transaktion ist Coherent, Inc. nunmehr die alleinige Aktionärin der ROFIN-SINAR Technologies Inc. Die vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Transaktion bestehenden Stammaktien an der ROFIN-SINAR Technologies Inc. (mit Ausnahme eigener Aktien von ROFIN-SINAR sowie Aktien, die durch Coherent, Inc. oder eine Tochtergesellschaft der beiden Gesellschaften gehalten werden, sowie Aktien hinsichtlich derer ein Inhaber wirksam Ansprüche auf Überprüfung der Gegenleistung nach dem Recht von Delaware geltend gemacht hat) sind annulliert und haben sich in einen Anspruch der jeweiligen Inhaber auf Zahlung einer Barabfindung (Merger Consideration) in Höhe von US$ 32,50 je Aktie ohne Zinsanspruch umgewandelt.

Die Börsennotierung der ROFIN-SINAR-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird daher in Kürze durch die Deutsche Börse AG von Amts wegen eingestellt werden. Ein etwaiger bis zur Einstellung der Notierung noch stattfindender Börsenhandel ist nur ein Handel der die Barabfindungsansprüche der außenstehenden Aktionäre verbriefenden Stücke. Auch die Börsennotierung von ROFIN-SINAR an der NASDAQ wird eingestellt werden.

Weitere Hinweise, welche die Auszahlung der Barabfindung an die Aktionäre betreffen, die über die Depotbanken erfolgen soll, wird ROFIN-SINAR Technologies Inc. gesondert auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlichen.

