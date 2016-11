Lifestyle Delivery Systems Inc. unterzeichnet LOI für zwei weitere CUP- Lizenzen in Kalifornien

Vancouver, British Columbia, Kanada - 7. November 2016 - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE: LDS) (OTCQB: LDSYF) (XETRA: LD6), ("LDS" oder das "Company") und ihre vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft Canna Delivery Systems Inc. ("CDS") sind erfreut bekannt zu geben, dass ein verbindlicher LOI ("Letter of Intent") für das exklusive Recht zum Betrieb einer Cannabis-Extrahierungsanlage und einer Cannabis-Bepflanzung/Aufzucht/ Gärtnerei ("nursery") unter den existierenden CUPs ("Conditional Use Permits") in Adelanto, Kalifornien/USA, unterzeichnet wurde.

Die Hinzufügung dieser Genehmigungen wird es dem Unternehmen erlauben, die Fähigkeiten ihrer Zulieferkette zu expandieren und die Qualität am Ursprung zu kontrollieren. Die zusätzliche CUP für die Extrahierung wird die Extrahierungs- und Destillationsfähigkeiten über die Anforderungen von CannaStrips hinaus erweitern, wodurch eine externe Vertragsextrahierung und -diversifizierung der Unternehmensproduktlinie ermöglicht wird. Der Aufzucht-CUP wird es erlauben, eine Gärtnerei aufzumachen; für die Entwicklung von genetisch gleichartigen Cannabisstämmen ("isogenic strains of cannabis"), um aus Samen (nicht geklont) Pflanzen mit CBD, THC und Terbenenprofile für fortgeschrittene Rezepturen aufzuziehen. Die Aufzucht wird es ermöglichen, dutzende Kultivierungsanlagen mit den fortgeschrittenen Genetics von LDS für die Vetragskultivierung zu liefern. Auf diese Weise kann das Unternehmen eine signifikant grössere Ernte erwarten, während es gleichzeitig dazu befähigt, die Qualität und die Quantität vom Pflanzenmaterial zur Anwendung in ihren CannaStrips- Technologie zu kontrollieren.

Brad Eckenweiler, CEO von LDS sagte: "Wir glauben, dass der Fortschritt unserer Technologie vom Unternehmen beschleunigt werden kann, indem diese Variablen auf der Aufzuchtseite kontrolliert werden, was wiederum für grössere Kontrolle der wissenschaftlichen Voraussetzungen für die Herstellung eines bestmöglichen Produktes sorgen. Die genetisch gleichartige Aufzucht erreicht dieses Ziel."

Diese genehmigten Gebäude befinden sich in der Nähe von der unternehmenseigenen, vor kurzem genehmigten Joint-Venture-Anlage in Adelanto, Kalifornien.

Über Lifestyle Delivery Systems Inc.

Die Technologie vom Unternehmen produziert getränkte ("infused") Streifen ("strips"), ähnlich wie Atemstreifen ("breath strips"), die nicht nur eine sicherere und gesündere Alternative zum Rauchen sind, sondern auch ein neuer Weg sind, die Dosierung akkurat zu messen und die Reinheit vom Produkt sicherzustellen. Vom Start bis zur Fertigstellung testet der Produktionsprozess die Qualität und Zusammensetzung aller Inhaltsstoffe, die in jedem Streifen/Strip verwendet werden, woraus ein Liefersystem ("delivery system") resultiert, der sicher, gleichartig und effektiv ist.

Im Namen vom Aufsichtsrat von Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler CEO & Direktor Lifestyle Delivery Systems Inc. Suite 810, 789 W. Pender St. Vancouver BC, V6C 1H2 Telefon: +1 (866) 347-5058 Fax: +1 (604) 648-0517

CSE: LDS

OTCQB: LDSYF

Frankfurt: LD6 (WKN: A14XHT)

www.lifestyledeliverysystem.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: investor.relations@lifestyledeliverysystem.com 1-866-347-5058

