METRIC mobility solutions AG: Aufhebung der Eigenverwaltung der METRIC mobility solutions AG i.I. nach erfolgreicher übertragender Sanierung

08.11.2016 15:50

Hannover, 8. November 2016 - Das Amtsgericht Hannover hat heute den Antrag der METRIC mobility solutions AG i.I. (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard; ISIN DE000A1X3X66) auf Aufhebung der Eigenverwaltung und Überführung in eine Regelverwaltung zugelassen. Zum Insolvenzverwalter der METRIC mobility solutions AG i.I. wurde ebenfalls auf Antrag der Gesellschaft der bisherige Sachwalter Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Rainer Eckert bestellt. Der Vorstand der METRIC mobility solutions AG hat mit Unterstützung der Kanzlei Brinkmann & Partner im Rahmen der Eigenverwaltung den Geschäftsbetrieb umfassend fortgeführt. Mit Verkauf der wesentlichen Vermögensgegenstände der Gesellschaft an Unternehmen der DUTECH HOLDINGS LIMITED aus Singapur Ende September wurde die Eigenverwaltung durch eine übertragende Sanierung erfolgreich abgeschlossen. Die Geschäftsbereiche Public Transport sowie Retail & Logistics werden von der ALMEX GmbH im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang fortgeführt. Der Geschäftsbereich Parking Systems wird unter der bisherigen Firmierung METRIC Group Ltd. weitergeführt.

METRIC mobility solutions AG i. I. Rotenburger Str. 20 30659 Hannover Thomas Dibbern Paul Lebold Dr. Günter Kuhlmann Kontakt: METRIC mobility solutions AG Sybille Gäbisch +49 511 6102-300 IR@metric-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: METRIC mobility solutions AG

Rotenburger Str. 20 30659 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511-6102-0 Fax: +49 (0)511-6102-411 E-Mail: info@metric-group.com Internet: http://www.metric-group.com ISIN: DE000A1X3X66 WKN: A1X3X6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

