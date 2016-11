Schwabenverlag AG: Kapitalerhöhung

08.11.2016 16:09

Ad-hoc-Meldung gem. Artikel 17 MAR Ostfildern-Ruit, 08.11.2016 Schwabenverlag AG, WKN 721 750

Kapitalerhöhung Die Schwabenverlag AG beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 50% des derzeitigen Grundkapitals unter (teilweiser) Ausnutzung des zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage und unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2017 vorzunehmen. Die neuen Aktien sollen in den Freiverkehr einbezogen werden. Weitere Einzelheiten wie der Ausgabebetrag der neuen Aktien werden noch festgelegt. Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren weiteren Details soll den Vorbereitungen nachfolgen.

Schwabenverlag AG Der Vorstand

Schwabenverlag AG
Senefelderstraße 12
73760 Ostfildern-Ruit
Deutschland

Börsen: Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus)

ISIN DE0007217507

